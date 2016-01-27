Абдыкаликова приняла участие в форуме молодежи

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Во второй день рабочего визита в Актюбинскую область Гульшара Абдыкаликова встретилась с местной молодежью на межрегиональном форуме, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Госсекретарь отметила, что Президент Казахстана уделяет приоритетное внимание воспитанию молодежи. "В стране созданы благоприятные условия для разностороннего развития подрастающего поколения, выстроена эффективная модель, обеспечивающая адресную работу с молодежью. Продолжается успешная реализация молодежных программ и проектов "Болашақ", "Жасыл ел", "С дипломом в село!", "Молодежная практика", "Серпін", которые ориентированы на знания, инновации, технологии и опыт", – говорится в информации.
Участниками форума обсуждены успехи и достижения молодежи за годы Независимости.
Также Абдыкаликова посетила Реабилитационный медицинский центр "Клиника Дару", построенный в 2013 году в рамках государственно-частного партнерства.
Госсекретарь ознакомилась с работой предприятия "Каспий плюс", производящего крепежные изделия для горнорудной и добывающей промышленности в рамках реализации программы индустриально-инновационного развития. "Предприятие, основными партнерами которого являются "Евразийская группа", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", "Озенмунайгаз", ориентировано на импортозамещение и внедрение в производство инновационных технологий", – уточняется в сообщении.
По итогам рабочего визита Государственным секретарем были даны конкретные поручения государственным органам.