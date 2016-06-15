Абдыкаликова провела заседание по противодействию коррупции

В Акорде состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Реализация отдельных проектов, финансируемых из средств Национального фонда, происходит с серьезными нарушениями, что неблагоприятно сказывается на развитии экономики и добросовестной конкуренции. Так, начиная с 2015 года, правоохранительными органами по фактам хищения и нецелевого использования средств Национального фонда зарегистрировано 53 уголовных дела, в рамках которых государству причинен ущерб на сумму 21,8 миллиарда тенге", – сказала Абдыкаликова.
Госсекретарь отметила, что по поручению Главы государства в сложных мировых экономических условиях предприняты беспрецедентные антикризисные меры по финансовой поддержке банковского, индустриального, строительного и других секторов экономики.
"Из Национального фонда на реализацию основных экономических и социальных программ государства выделены значительные средства, что требует обеспечения эффективности и прозрачности в вопросах их использования. Принимаемые антикоррупционные меры в сфере образования все еще недостаточны и не оказывают существенного влияния на минимизацию условий для коррупции. В частности, по результатам финансовых проверок за 2014–2015 годы и I квартал 2016 года за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках к административной ответственности привлечено 1 040 должностных лиц, 386 работников системы образования осуждены за совершение коррупционных преступлений", – сказала Абдыкаликова.
В связи с этим, в соответствии с установками Главы государства уполномоченным органам и субъектам квазигосударственного сектора поручено обеспечить прозрачность принятия решений в этой сфере, в т.ч. предусматривающие усиление общественного контроля за этими процессами.