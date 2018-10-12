Абдыкаликова провела заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар"
Состоялось заседание Попечительского совета Фонда "Отандастар" под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
На заседании были рассмотрены задачи, функции и планы развития Фонда "Отандастар", а также вопросы его текущей деятельности.
В заседании приняли участие заместитель председателя Сената Б.Бекназаров, заместитель Председателя Мажилиса В.Божко, министр общественного развития Д.Калетаев, президент Фонда Н.Абыкаев, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов З.Турисбеков, государственные и общественные деятели, а также представители казахстанского бизнеса.
Фонд "Отандастар" создан по инициативе Главы государства, выдвинутой на V Всемирном курултае казахов в июне 2017 года.
Деятельность Фонда направлена на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, а также этнических казахов, прибывших в Казахстан.