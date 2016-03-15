Абдыкаликова выступила с докладом на 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

Фото с сайта 24.kz
На открытии 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин
выступила Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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Главная тема повестки дня – достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года в области гендерного равенства, защиты прав женщин и расширения их возможностей.
Абдыкаликова рассказала о принятой в Казахстане Стратегии гендерного равенства и предложила новые инициативы для совместной работы по расширению прав и возможностей женщин.
"С нашей стороны предлагаю разработать международный проект по защите женщин от угрозы терроризма, так как женщин зачастую привлекают к распространению этого зла. Второе – разработать международную этику мигранта, так как из года в год увеличиваются миграционные потоки. Третье – в столице моей Родины в 2017 году будет проведена специализированная выставка EXPO. Тематика EXPO – Энергия будущего. Это использование альтернативных источников энергии и развитие "зеленой" экономики. На площадке EXPO состоится Международный форум "Женщины – энергия будущего". Мы приглашаем всех принять активное участие в этом мероприятии", – объявила Госсекретарь в ходе своего выступления на открытии форума.
"Для достижения абсолютного равенства нет препятствий", – сказал Пан Ги Мун, обращаясь к участникам форума. Он убедился в этом после десятилетнего пребывания на посту генерального секретаря ООН. Сегодня четверть миротворческих миссий возглавляют женщины. В то же время Пан Ги Мун отметил, что сегодня в четырех странах вообще нет женщин-парламентариев, а в восьми государствах женщины не представлены в Кабинете министров.
"Давайте вместе работать над тем, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы в нем могли достойно жить женщины и мужчины, пожилые и молодые, бедные и богатые", – заявил руководитель ООН.
Свое мнение относительно происходящего на сессии Комиссии ООН высказала президент Ассоциации деловых женщин РК Раушан Сарсембаева.
"Сейчас в Нью-Йорке происходит поистине очень знаменательное событие для всего мира – это 60-летие Комиссии по правам женщин при ООН. Сегодня была потрясающая речь генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Она очень вдохновила все делегации. В унисон его речи было великолепное выступление нашего Госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой, которая отметила достижения в реализации гендерной политики нашей страны. Мы уже на 47-м месте в гендерном рейтинге среди 146 стран. Это очень большой показатель. Если люди во всех других странах стремятся выполнить Цели развития тысячелетия по искоренению нищеты и бедности, по всеобщему образованию, по расширению прав и возможностей женщин, то мы сегодня можем с достоинством и гордостью сказать о том, что мы сегодня многое сделали буквально за 25 лет. Я в этом вижу результат той реформы, которую проводит Президент РК, Лидер нации Нурсултан Назарбаев. А женщины – его правое крыло в реализации всех реформ", – сказала Сарсембаева.
В рамках работы 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин проходят интерактивные дискуссии, "круглые столы", где активное участие принимают члены казахстанской делегации, представляющие Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана.
"ООН ставит одну из больших целей – развитие женщин и устойчивое развитие общества в целом. В Казахстане женское предпринимательство развивается бурными темпами. Например, 47% женщин – в индивидуальном предпринимательстве, 41% руководителей являются владельцами бизнеса. Эти цифры являются эталонами для многих стран, и поэтому опыт Казахстана в развитии женского предпринимательства активно изучается Комиссией по положению женщин. И в дальнейшем мы будем развивать программу развития женского предпринимательства, особенно в сельской местности", – отметила заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Ляззат Ибрагимова.
Визит казахстанской делегации в США продолжается. Госсекретарь нашей страны Гульшара Абдыкаликова проводит встречи с руководством ООН, коллегами из разных стран и лидерами международных женских организаций.
Напомним, что в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки, начавшегося 10 марта, Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова провела ряд встреч
, а также приняла участие в праздновании Наурыза
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