Абдыкаликова: За годы Независимости мы создали современную экономику
Талгат Исенов
Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в конференции Национального банка "25 лет Независимости Казахстана: национальная валюта", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своем выступлении Абдыкаликова отметила, что появление национальной валюты дало мощный импульс развитию рыночных отношений и формированию эффективной банковской системы.
"За годы Независимости мы создали современную экономику, интегрированную в глобальный рынок, и стали надежным партнером в международном сообществе, привлекая в страну значительные иностранные инвестиции", – заявила Государственный секретарь.
Гульшара Абдыкаликова поздравила всех казахстанцев с Днем национальной валюты.