Абель Санчес назвал условия для реванша между Головкиным и Альваресом

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес назвал условия для проведения реванша между его подопечным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает vesti.kz
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Бой между Головкиным и "Канело" намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.
"Давайте посмотрим, как пройдет этот бой. Если он будет настолько хорош, чтобы сделать реванш, то он может пройти до перехода в 168 фунтов. Если фанаты захотят увидеть матч-реванш и если этот будет самый большой бой, то почему бы и нет. Если бой продлится 11 или 12 раундов, то не вижу причин, чтобы не сделать его снова. Победитель этого боя, а Головкин побьет "Канело", станет тем боксером, бой которого будут смотреть вне зависимости от оппозиции", – заявил Санчес в интервью Fino Boxing.
При этом до этого Альварес заявил, что не собирается давать GGG шанс на второй бой, так как хочет хочет снять все вопросы о победителе в их первом поединке. Также мексиканец отказался претендовать на титул WBC в бою с Головкиным.