Общество

Абитуриентам разрешат пересдать ЕНТ – Минобразования

Талгат Исенов
Уже в этом году казахстанские выпускники, неудачно прошедшие Единое национальное тестирование, получат второй шанс в виде пересдачи ЕНТ на платной основе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

"Повторная сдача ЕНТ будет предоставлена на платной основе тем, кто не добрал пороговый уровень, тем самым им будет дан шанс получения высшего образования на платной основе", – заявил на пленарном заседании в Сенате министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что прийти к такому решению МОН побудило растущее с каждым годом число выпускников, не сумевших пройти комплексное тестирование, и возрастающая академическая миграция.

"За пределами высшего образования остаются около 100 000 вчерашних школьников, из них 25 000 не поступают ни в вуз, ни в колледж. В 2015 году эта цифра составила порядка 46 000 человек. Это очень много. Это не может не вызывать тревогу, – посетовал министр. – В 2015 году в России учились почти 39 тысяч казахстанцев. Выпускники школ, не набрав на ЕНТ один или несколько баллов, поступают на платной основе в зарубежные вузы, инвестируя высшее образование других стран. И ЕНТ в том виде, в котором оно сейчас представлено, является частью этой проблемы".

Министр представлял в Сенате проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка". Согласно документу, с 2017 года в Казахстане ЕНТ будут сдавать лишь те, кто хочет поступить в вуз. 

"С 2017 года итоговую аттестацию обучающихся в организациях общего среднего образования будут осуществлять в виде государственных выпускных экзаменов, а сдача ЕНТ будет предусмотрена только для лиц, поступающих в вуз", – говорится в тексте закона, принятом парламентариями и направленном на подпись Президенту.

Также в законе предусматривается, что высшие учебные заведения Казахстана с 2021 года начнут выдавать дипломы собственного образца.

Популярное

Все
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Google теперь способен переводить 1000 языков мира
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Адеми Серикбай впервые в истории казахстанского спорта стала призером Кубка мира по фехтованию
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Какие изменения ждут школьную форму
Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров проверил готовность к выборам Павлодарской и Акмолинской комиссии
Семьям погибших горняков выплатят денежную помощь в размере 10-летних зарплат
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормово…
Общество
Названа средняя зарплата в Казахстане
Общество
Тенге, доллары, рубли: казахстанец пытался улететь за рубеж…
Общество
Жители газифицированных районов Астаны продолжают использов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]