Абитуриентам разрешат пересдать ЕНТ – Минобразования

Уже в этом году казахстанские выпускники, неудачно прошедшие Единое национальное тестирование, получат второй шанс в виде пересдачи ЕНТ на платной основе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
"Повторная сдача ЕНТ будет предоставлена на платной основе тем, кто не добрал пороговый уровень, тем самым им будет дан шанс получения высшего образования на платной основе", – заявил на пленарном заседании в Сенате министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
Он отметил, что прийти к такому решению МОН побудило растущее с каждым годом число выпускников, не сумевших пройти комплексное тестирование, и возрастающая академическая миграция.
"За пределами высшего образования остаются около 100 000 вчерашних школьников, из них 25 000 не поступают ни в вуз, ни в колледж. В 2015 году эта цифра составила порядка 46 000 человек. Это очень много. Это не может не вызывать тревогу, – посетовал министр. – В 2015 году в России учились почти 39 тысяч казахстанцев. Выпускники школ, не набрав на ЕНТ один или несколько баллов, поступают на платной основе в зарубежные вузы, инвестируя высшее образование других стран. И ЕНТ в том виде, в котором оно сейчас представлено, является частью этой проблемы".
Министр представлял в Сенате проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка". Согласно документу, с 2017 года в Казахстане ЕНТ будут сдавать лишь те, кто хочет поступить в вуз.
"С 2017 года итоговую аттестацию обучающихся в организациях общего среднего образования будут осуществлять в виде государственных выпускных экзаменов, а сдача ЕНТ будет предусмотрена только для лиц, поступающих в вуз", – говорится в тексте закона, принятом парламентариями и направленном на подпись Президенту.
Также в законе предусматривается, что высшие учебные заведения Казахстана с 2021 года начнут выдавать дипломы собственного образца
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