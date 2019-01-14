Абитуриенту на заметку

Участие в ЕНТ в январе, марте и августе предоставляет право поступающему подать документы в вузы на платное отделение. Тестирование проводится на платной основе, стои­мость – 2 242 тенге. Для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие в ЕНТ летом (июнь-июль). А для зачисления на платное отделение поступающему достаточно принять участие в одном из ЕНТ и набрать проходной балл. Сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет. Поступающий сдает традиционно три обязательных предмета (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и два профильных предмета. Количест­во предметов – по-прежнему пять, тесто­вых заданий – 120, максимальное количество баллов – 140.

В январе и в марте поступающий может сдавать тестирование в любом для него удобном пункте проведения ЕНТ. Для участия в тестировании необ­ходимо в указанные сроки подать заявление в пункт проведения ЕНТ. С 2018 года вместе с сертификатом ЕНТ каждому выпускнику выдается информационный лист с перечнем групп образовательных программ, количеством выделяемых грантов, а также результатами конкурса грантов прошлого года. Этот информационный лист поможет поступающему в выборе будущей профессии.

Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ, которое будет проходить в июне-июле 2019 года. Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может претендовать на зачисление в вуз на коммерческой основе. Тестируемые после сдачи ЕНТ в январе не лишаются возможности сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов. Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ Национального центра тестирования.

В рамках расширения академической и управленческой самостоятельности вузов с 2019 года образовательные государственные гранты будут распределяться по группам образовательных программ. Также введен новый классификатор направлений подготовки. До сегодняшнего дня в вузах страны действовал классификатор, в котором был четкий перечень специальностей.

А начиная с 2019 года внедряется новый классификатор направлений подготовки, в котором будет указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствии с которыми вузы самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы. В связи с этим государственные образовательные гранты будут распределяться по группам образовательных программ.

К примеру, в группу «Подготовка учителей математики» входят такие специальности, как «математика», сдвоенные специальности «математика-физика», «математика-информатика» и так далее. В группу «Информационные технологии» войдут «информатика», «информационные системы» и другие. То есть распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ. После присуждения гранта поступающий (абитуриент) зачисляется в вуз по выбранной им образовательной программе и будет обучаться по специальности, которую выберет при зачислении в высшее учебное заведение.