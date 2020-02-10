Абитуриенты будут самостоятельно добираться до пунктов сдачи ЕНТ в 2020 году

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В 2020 году выпускники школ будут самостоятельно добираться до пунктов сдачи Единого национального тестирования. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил и.о. директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"ЕНТ будут проводить в 169 пунктах. Во всех этих пунктах есть интернет и будет онлайн-трансляция. В этом году вопрос доставки детей до пунктов сдачи тестирования ложится на плечи самих родителей", – сказал Смагулов.

Он отметил, что раньше вопросом доставки абитуриентов занимались местные исполнительные органы, когда тестирование входило в процесс среднего образования.

"Сейчас же ЕНТ – это процесс поступления в высшее учебное заведение. Это вступление во взрослую жизнь, то есть граждане сами решают, сдавать или не сдавать ЕНТ, а также добираются до пункта сдачи самостоятельно. Мы постараемся сделать это максимально комфортно – не превышать расстояния 100-120 км", – заверил глава НТЦ.

В заключение Смагулов сообщил, что всего в этом году количество выпускников составит 133 тысячи человек.

"Как показывает практика, 115-116 тысяч подадут заявления для сдачи ЕНТ в июне. В январе 2020 года уже участвовало 90 тысяч человек", – заключил Смагулов.

Напомним, впервые ЕНТ было введено в 2004 году и проводилось раз в год. Сейчас Единое национальное тестирование проводится четыре раза в год, три из которых на платной основе (2 242 тенге).

ЕНТ на бесплатной основе в прошлом году прошло в Казахстане с 20 июня по 5 июля. Те, кто сдавал тестирование в этот период, смогли претендовать на гранты. На 2019-2020 учебный год было выделено 53 785 грантов. В конкурсе участвовало 64 452 конкурсанта.

Главное тестирование в 2020 году будет уже семнадцатым по счету. За прошлые годы в нем участвовали более полутора миллиона школьников, или 80% всех выпускников.

Для поступления в национальные высшие учебные заведения по результатам ЕНТ следует набрать минимум 65 баллов.

Ранее Дидар Смагулов назвал самые популярные учебные специальности у абитуриентов 2019 года и рассказал как разрабатывают вопросы для ЕНТ. Также он заверил, что все вопросы, присутствующие на тестирование, есть в школьной программе.

Уже с 2021 года в Казахстане планируют внедрить электронный формат сдачи ЕНТ.

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