АБР призывает страны ЦАРЭС усилить региональное сотрудничество

Экономика
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Ксения Воронина
Усилить региональное сотрудничество и интеграцию в свете текущей сложной глобальной экономической ситуации странам ЦАРЭС рекомендует президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао. С этим предлжением глава АБР выступил по завершении двухдневного визита в Монголию, где принял участие в 14-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АБР.

"Усиление связей, продвижение торговли и инвестиций через границы и улучшение доступа к внешним рынкам помогут улучшить перспективы для всего региона", – отметил он Накао в своем выступлении на Министерской конференции.

Заметим, что АБР выполняет роль секретариата программы ЦАРЭС, которая продвигает региональное сотрудничество в транспорте, энергетике, торговле и других сферах взаимного интереса. В общем программа ЦАРЭС мобилизовала инвестиции на сумму $28,3 млрд с 2001 года, из которых инвестиции АБР составляют свыше $10 млрд. В текущем году АБР планирует инвестировать почти $1 млрд для улучшения дорожных коридоров ЦАРЭС и улучшения приграничных услуг в странах ЦАРЭС. Для поддержания знаний в реализации планов мероприятий в четырех приоритетных сферах ЦАРЭС АБР оказывает поддержку институту ЦАРЭС, здание которого было открыто в марте 2015 года в Урумчи, КНР. 

Кроме региональных проектов, как отметил Накао, АБР предоставил или планирует оказать значительную помощь отдельным странам, чтобы помочь адаптироваться к новым экономическим обстоятельствам и провести реформы.

В августе для Казахстана был одобрен займ в размере $1 млрд в качестве контрциклической поддержки, и готовится к одобрению займ в размере $150 млн в качестве программы социальной поддержки для Монголии. 

На Министерской конференции министры стран – участниц ЦАРЭС обменялись мнениями по событиям, влияющим на экономическую ситуацию 10 стран – участниц этой группы: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, КНР, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В совместном заявлении министры ЦАРЭС отметили прогресс по четырем приоритетным секторам. По транспорту и энергетике они отметили важность инвестиционных проектов по строительству автомобильных и железных дорог в развитии транспортных коридоров, а также поддержку по развитию чистой энергии и энергоэффективных технологий. В торговой политике было отмечено, что пять стран – участниц ЦАРЭС вступили в ВТО, и ожидается, что Казахстан присоединится к концу этого года.

Министры приветствовали инициативу по усилению сотрудничества в санитарии и фитосанитарии в дополнение к таможенным реформам. Также было принято решение предпринять совместные действия для усиления безопасности движения на дорогах в странах посредством улучшенного дизайна дорог и машин, усиления соблюдения правил уличного движения и мер по предупреждению несчастных случаев.

Деятельность АБР, головной офис которого находится в Маниле, направлена на снижение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический и экологически устойчивый рост, а также региональную интеграцию. Банк создан в 1966 году, его акционерами являются 67 стран, 48 из которых – из данного региона. В 2014 году помощь АБР составила $22,9 млрд, включая софинансирование в размере $9,2 млрд.

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