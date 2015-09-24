АБР прогнозирует в Казахстане сохранение роста ВВП
Динара ЮСУПОВА
На фоне более слабых перспектив роста КНР и Индии, а также медленного восстановления в крупных индустриальных странах, снижается прогноз роста в развивающихся странах Азии на 2015 и 2016 годы, сообщает Kazpravda.kz. Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития.
В обновленной версии основной ежегодной экономической публикации "Перспективы развития Азии на 2015 год" банк прогнозирует рост ВВП в регионе на уровне 5,8% в текущем году, и 6% – в следующем, что ниже мартовского прогноза на 0,3%. По мнению экспертов банка, сниженные доходы от экспорта ввиду низких цен на нефть и газ сдерживают рост в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.
Что касается роста ВВП в Казахстане, то он в 2015 году прогнозируется на уровне 1,5%. Ожидается, что на фоне инвестиций в ЭКСПО и повышения конкурентоспособности экспорта рост в 2016 году он составит 3,3%.
Документ содержит рекомендации. В частности, эксперты АБР полагают, что для противостояния воздействию повышения процентной ставки США властям в развивающихся странах Азии, ответственным за денежно-кредитную политику, необходимо найти баланс между стабилизацией финансового сектора и стимулированием внутреннего спроса. Продолжающиеся меры по построению ликвидных, хорошо развитых внутренних финансовых рынков могут помочь уменьшить зависимость корпоративного сектора от валютных кредитов, считают в АБР.