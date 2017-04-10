​Абрикосовое масло и компания

В плотном рабочем графике док­тора наук Марата Сатаева появился дополнительный маршрут. Кроме лекций и работы в научной лаборатории вуза внимания ученого требует создание производственного цеха. Это будет инновационное предприятие, в котором в промышленных масштабах станут перерабатывать косточки абрикоса, персика, сливы и прочих плодов.

Проект, по мнению ученых, посвятивших работе над ним два десятилетия, просто обречен на коммерческий успех. Такого же мнения придерживаются и в Министерстве образования и науки РК, отобрав его минувшей осенью из 800 предложений, представленных на конкурс «Стимулирование продуктивных инноваций», который проводился в рамках программы комммерциализации технологий, разработанных казахстанскими учеными. Он вошел в число 33 стартапов, реализация которых станет катализатором связи между отечественной наукой и производством и приведет к увеличению конкурентоспособности экономики нашей страны.

По соседству с СЭЗ «Онтустик» уже арендовано помещение под создание промышленной площадки. В помещении площадью 800 кв. м ведется ремонт, решается вопрос подключения необходимых инженерных коммуникаций. Параллельно идет отбор и комплектация оборудования, в активной стадии – переговорный процесс с потенциальными поставщиками из России и Украины, Ирана и Китая. Запуск предприятия планируется на 2019 год.

Ждать осталось не так уж и долго, если учесть, что проведение научных исследований и экспериментов, отработка инновационной технологии и работа над конструкцией технологических аппаратов шла более двух десятилетий. За это время ученые до мелочей отработали технологию получения растительных фармакопейных масел с использованием процессов адсорбционной очистки, позволяющую снизить энерго­затраты и получить ценный продукт с высокой биологической активностью. Завершена научно-исследовательская работа, готова научно-техническая документация и опытные образцы масел и активированного угля, разработана концепция проекта на коммерциализацию, бизнес-план проекта и технико-экономическое обоснование. Проведены опытно-промышленные испытания в ТОО «Кайнар». Активированные угли на основе скорлупы косточек, технология и аппараты апробированы в опытно-промышленном масштабе – прошло очищение сточных вод на предприятиях от нефтяных загрязнений, красильно-отделочных производств, исследованы физико-химические свойства активированного угля в аккредитованном испытательном центре «САПА» ЮКГУ им. М. Ауэзова.

В ходе работы над проектом учеными получены 15 патентов. Они четко показывают инновационность технологии и ее отличие от существующих. К примеру, конструкция «Теп­ломассообменного аппарата», которая отличается низкими удельными энергозатратами и высокой надежностью в экс­плуатации, не просто зарегистрирована в Казахстане. Подана заявка на получение патента Евразийского патентного ведомства.

Создающееся предприятие рассчитано на ежегодную переработку 3,5 тыс. тонн исходного сырья. Полный цикл технологического процесса включает калиб­ровку, дробление и сепарацию косточек, и разделение на две параллельные технологические линии. Одна из них ориентирована на получение масла из ядра косточек, вторая – активированного угля из скорлупы. Ученые рассчитывают ежегодно получать 810 тонн активированного угля и 360 тонн масла.

– В ядрах косточек содержится от 35 до 40% ценного масла, используемого в фармацевтичес­кой, парфюмерной и в пищевой промышленности, – рассказывает Марат Сатаев. –Суть новизны предлагаемой нами технологии заключается в применении электромагнитных полей при подготовке семян до прессования, которые позволят увеличить выход фармакопейного масла при прессовании на четверть, а при экстрагировании – сохранение ценных компонентов. Мы предлагаем для очистки масла использовать экологически чистую адсорбционную рафинацию. Разработана новая конструкция адсорбера, в которой, к слову, используется активированный уголь собственного производства. Это позволяет достичь глубокой очистки масел от коллоидно-растворенных пигментов, восковых веществ, свободных жирных кислот.

В результате реализации проекта можно будет производить на продажу масла двух видов – пищевого, предназначенного для заправки салатов, и косметичес­кого. Уже доказана эффективность такого фруктового масла для профилактики различных заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта, гастрита и другие. В косметологии и парфюмерной промышленности оно также вос­требовано, поскольку богато витаминами и минералами, хорошо регенерирует чувствительную и поврежденную кожу, слизистую оболочку. Абрикосовое масло незаменимо в ароматерапии, при производстве эфирных масел.

Если же говорить о переработке скорлупы, планируется выпуск трех консистенций: порошкообразного, гранулированного и формованного активированного угля. Причем область его применения достаточно широка – можно использовать в золотодобывающей и атомной промышленности, при очистке крови в медицине, очистке алкогольных и газированных напитков, обесцвечивании сахарных сиропов, производстве органических кислот, очистке растительного и животного масла и жиров, подготовке ­питьевой воды.

– Спрос на активированный уголь, по мировым прогнозам, имеет впечатляющие масштабы роста – до 9% в год, – подключается к разговору научный сотрудник Абдилла Саипов. – Сегодня США являются крупнейшим национальным рынком для активированного угля в мире. Рынок сбыта неуклонно расширяется. В США приняты новые федеральные экологические нормы, предполагающие обязательное удаление ртути на угольных электростанциях, и спрос на активированный уголь со стороны этих предприятий значительно растет. Так что перспективы производства огромны.

В том, что активированный уголь и фруктовые масла, к выпуску которых в промышленном масштабе приближаются шымкентские ученые, будут востребованы, нет сомнений. Оптимизм основан на конкурентных преимуществах, среди которых значится и привлекательная цена. Она, по расчету исследователей, будет ниже, чем на аналогичную продукцию, представленную на местном рынке.