Абсолютная «бронза»

Спорт
639

Конечно, больше всего вопросов было к милым дамам. Коллег-репортеров интересовали даже не подробности выступления нашего фигуриста (все мы видели его олимпийский взлет с девятого места на третье), а путь в фигурном катании, каким он был в детстве, чем увлечен сегодня. Девушек же просто терзал вопрос: есть ли у Дениса подруга?

– Дениса я знаю очень давно, впервые увидела его в возрасте восьми лет, – рассказала Куралай Узурова. – Это случилось на показательных выступлениях юных фигуристов, где Тен выгодно отличался от всех спортсменов – был очень ярким, артистичным, буквально заводил зал. Ему уже тогда прочили большое будущее. А еще он отличался от сверстников высокой работоспособностью: пока не получится какой-то элемент – не уходил с тренировки. И мы уже тогда видели: это – «золотой мальчик» в казахстанском фигурном катании. 

На тот момент не все складывалось гладко, в частности в респуб­лике было очень мало стандартных катков. Через какое-то время на международных соревнованиях «Хрустальный конек» в Одинцово Дениса впервые увидела тренер Елена Буянова, он ее покорил, и она пригласила Дениса в московскую школу ЦСКА. Так началась их совместная работа. Долгое время юный фигурист катался под руководством Елены Германовны, им помогала Татьяна Анатольевна Тарасова, которая очень любит Тена и не устает повторять, что он очень талантливый спортсмен. 

В последние годы Денис работает в США с тренером Фрэнком Кэрроллом – человеком, который воспитал олимпийского чемпиона Эвана Лайсачека и многих других именитых фигуристов. 

Ну а я – хореограф Дениса, много с ним работала над постановкой программ и скольжением. Каждый раз, когда он прилетал из-за океана в Алматы, мы видели огромный прогресс в его катании. Тен – интеллектуально развитый, умный юноша, который без конца анализирует свои тренировки, докапывается до сути. Такое отношение к делу позволяет нам надеяться, что через четыре года, на следующих зимних Олимпийских играх в Южной Корее, у него будет медаль высшей пробы. 

Что касается любимой девушки Дениса Тена, то сам он отшучивается так: «Пока мое сердце полностью отдано фигурному катанию». 

– Да, на тех памятных соревнованиях фигуристов СНГ и Балтии в Одинцово я работала в судейской бригаде, – вспоминает Айгуль Куа­нышева. – Посмотрев короткую программу моего ученика Дениса Тена, все специалисты стали подходить и спрашивать, откуда у нас такой хороший мальчик, неужели в Казахстане есть фигурное катание? И после произвольной программы Елена Буянова пригласила его на занятия в Москву. Я, естественно, не сопротивлялась, в Алматы были проблемы со льдом. Мы сначала катались в супермаркете «Рамстор», затем в «Олимпике» за тысячу тенге в день оттачивали прыжки и вращения. Но сразу после дня рождения (Денису тогда исполнилось десять лет) он уехал на первые сборы к Елене Буяновой (Водорезовой).

Должна согласиться с Куралай Рахатовной – в детстве Денис на всех соревнованиях старался показать все, на что способен, мы видели, что этот ребенок добьется очень многого, верили в него. Выезжая с ним на соревнования, не уставали повторять: «Денис, ты должен быть на голову выше остальных соперников», потому что нам, казахстанцам, даже при равном выступлении с фигуристами из других стран обязательно поставят оценку ниже. Сейчас вы увидели это в Сочи на произвольной программе, где, как я считаю, Денис откатал лучше всех. Впрочем, по итогам короткой и произвольной программ места на пьедестале почета распределились справедливо: на первом месте – японец, на втором – канадец, на третьем – наш спортсмен. 

– В последнее время часто доводилось слышать от болельщиков, что, мол, одна олимпийская медаль для Казахстана – это очень мало, – вступает в разговор Май Хван. – Но я уверен: надо отдать должное не только Денису Тену, но и нашим мастерам фристайла, команде по шорт-треку, которая в Сочи вошла в число пяти сильнейших мужских сборных. Казахстанские конькобежцы тоже наград не завоевали, но посмотрите, какие высокие они показали результаты! Если раньше в мировом скоростном беге на коньках были явные лидеры, такие, например, как Виктор Косичкин, Ард Схенк или Кеес Феркерк, и именно их специалисты ждали на пьедесталах почета, то сейчас на ледовую дорожку выходят по десять и более совершенно равных по силам соперников, и кто из них победит – никому неизвестно. 

Я считаю, что наши конькобежцы в Сочи подняться выше просто не могли. Но проигрывали они чемпионам и призерам Игр какие-то мгновения. Все наши спортсмены заслуживают уважения и благодарности. И опыт они получили колоссальный. Впереди у нас Всемирная зимняя Универсиада 2017 года в Алматы, а там, может, Казахстану доверят провести и зимние Олимпийские игры 2022 года. К этому надо готовиться уже сегодня.

Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Эдуарда ГАВРИША 

Популярное

Все
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Размышления накануне праздника
Вкладывали не в дороги, а в свои карманы
Современные атомные станции надежны и безопасны
Служить Отечеству и помнить о духовном
Жителей Актау приглашают на общегородской субботник
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Петропавловск на грани мусорного коллапса
Появится парк на «Колесных рядах»
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Необходимо выступать единым фронтом
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
День Абая отмечается в Казахстане
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Олимпиада: программа выступления казахстанцев 10 августа
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за день
С мечтой о родном шаныраке
Мощные пожары бушуют в Боливии
Конкурс «По пути Абая» стартовал в Астане
Трамп планирует провести дебаты с Харрис 4 сентября на площадке Fox News
Принц и принцесса Иордании впервые стали родителями
Ручей Сарыбулак восстанавливают в столице
Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде на сегодня
Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции ве…
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина официально в…
Бибисара Асаубаева возглавила ТОП-10 среди девушек в рейтин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]