Абсолютная «бронза»

Конечно, больше всего вопросов было к милым дамам. Коллег-репортеров интересовали даже не подробности выступления нашего фигуриста (все мы видели его олимпийский взлет с девятого места на третье), а путь в фигурном катании, каким он был в детстве, чем увлечен сегодня. Девушек же просто терзал вопрос: есть ли у Дениса подруга?

– Дениса я знаю очень давно, впервые увидела его в возрасте восьми лет, – рассказала Куралай Узурова. – Это случилось на показательных выступлениях юных фигуристов, где Тен выгодно отличался от всех спортсменов – был очень ярким, артистичным, буквально заводил зал. Ему уже тогда прочили большое будущее. А еще он отличался от сверстников высокой работоспособностью: пока не получится какой-то элемент – не уходил с тренировки. И мы уже тогда видели: это – «золотой мальчик» в казахстанском фигурном катании.

На тот момент не все складывалось гладко, в частности в респуб­лике было очень мало стандартных катков. Через какое-то время на международных соревнованиях «Хрустальный конек» в Одинцово Дениса впервые увидела тренер Елена Буянова, он ее покорил, и она пригласила Дениса в московскую школу ЦСКА. Так началась их совместная работа. Долгое время юный фигурист катался под руководством Елены Германовны, им помогала Татьяна Анатольевна Тарасова, которая очень любит Тена и не устает повторять, что он очень талантливый спортсмен.

В последние годы Денис работает в США с тренером Фрэнком Кэрроллом – человеком, который воспитал олимпийского чемпиона Эвана Лайсачека и многих других именитых фигуристов.

Ну а я – хореограф Дениса, много с ним работала над постановкой программ и скольжением. Каждый раз, когда он прилетал из-за океана в Алматы, мы видели огромный прогресс в его катании. Тен – интеллектуально развитый, умный юноша, который без конца анализирует свои тренировки, докапывается до сути. Такое отношение к делу позволяет нам надеяться, что через четыре года, на следующих зимних Олимпийских играх в Южной Корее, у него будет медаль высшей пробы.

Что касается любимой девушки Дениса Тена, то сам он отшучивается так: «Пока мое сердце полностью отдано фигурному катанию».

– Да, на тех памятных соревнованиях фигуристов СНГ и Балтии в Одинцово я работала в судейской бригаде, – вспоминает Айгуль Куа­нышева. – Посмотрев короткую программу моего ученика Дениса Тена, все специалисты стали подходить и спрашивать, откуда у нас такой хороший мальчик, неужели в Казахстане есть фигурное катание? И после произвольной программы Елена Буянова пригласила его на занятия в Москву. Я, естественно, не сопротивлялась, в Алматы были проблемы со льдом. Мы сначала катались в супермаркете «Рамстор», затем в «Олимпике» за тысячу тенге в день оттачивали прыжки и вращения. Но сразу после дня рождения (Денису тогда исполнилось десять лет) он уехал на первые сборы к Елене Буяновой (Водорезовой).

Должна согласиться с Куралай Рахатовной – в детстве Денис на всех соревнованиях старался показать все, на что способен, мы видели, что этот ребенок добьется очень многого, верили в него. Выезжая с ним на соревнования, не уставали повторять: «Денис, ты должен быть на голову выше остальных соперников», потому что нам, казахстанцам, даже при равном выступлении с фигуристами из других стран обязательно поставят оценку ниже. Сейчас вы увидели это в Сочи на произвольной программе, где, как я считаю, Денис откатал лучше всех. Впрочем, по итогам короткой и произвольной программ места на пьедестале почета распределились справедливо: на первом месте – японец, на втором – канадец, на третьем – наш спортсмен.

– В последнее время часто доводилось слышать от болельщиков, что, мол, одна олимпийская медаль для Казахстана – это очень мало, – вступает в разговор Май Хван. – Но я уверен: надо отдать должное не только Денису Тену, но и нашим мастерам фристайла, команде по шорт-треку, которая в Сочи вошла в число пяти сильнейших мужских сборных. Казахстанские конькобежцы тоже наград не завоевали, но посмотрите, какие высокие они показали результаты! Если раньше в мировом скоростном беге на коньках были явные лидеры, такие, например, как Виктор Косичкин, Ард Схенк или Кеес Феркерк, и именно их специалисты ждали на пьедесталах почета, то сейчас на ледовую дорожку выходят по десять и более совершенно равных по силам соперников, и кто из них победит – никому неизвестно.

Я считаю, что наши конькобежцы в Сочи подняться выше просто не могли. Но проигрывали они чемпионам и призерам Игр какие-то мгновения. Все наши спортсмены заслуживают уважения и благодарности. И опыт они получили колоссальный. Впереди у нас Всемирная зимняя Универсиада 2017 года в Алматы, а там, может, Казахстану доверят провести и зимние Олимпийские игры 2022 года. К этому надо готовиться уже сегодня.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Эдуарда ГАВРИША