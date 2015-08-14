Абсолютные чемпионы Свежий выпуск 598 Айгуль БИДАНОВА, Семей

фото Э. Нуруллина

На проходившем в индийском городе Пуна чемпионате Азии наши бойцы выиграли 24 золотые медали, завоевав таким образом первое общекомандное место.

Как рассказал главный тренер нацио­нальной сборной РК по кикбоксингу Кайрат Смагулов, сборная в составе 32 человек была сформирована и проходила подготовку в Семее на базе профилактория «Строитель». Чемпионат Азии проводился в таких основных разделах кикбоксинга, как «лоу кик», «фулл контакт» и «К-1».

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 стран мира. В итоге первые места заняли кикбоксеры практически из каждой области Казахстана. В ВКО золотых призеров оказалось четверо, а именно из Семея – трое. Это Бауыржан Кудайбергенов (57 кг, «лоу кик»), Канагат Нургалиев (67 кг, «К-1») и Саят Трусбеков (67 кг, «фулл контакт»).

Спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом, ведь впереди у них этапы чемпионата мира в Сербии и Ирландии, которые пройдут осенью нынешнего года.