Абсолютный рекорд по приготовлению баурсаков установлен в Шымкенте Общество 1447

В Шымкенте установили абсолютный рекорд по приготовлению баурсаков, в честь Дня города их было приготовлено более 1 тонны, сообщает otyrar.kz.



Результат был зафиксирован книгой рекордов Казахстана "КИнЭС-2017" (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса – Прим. автора).



"На площади Наурыз городские кулинары приготовили 1 136 кг бауырсаков. Сертификат, подтверждающий, что рекорд не просто состоялся, но и зафиксирован специальной комиссией, рекордсменам вручил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов", – говорится в сообщении.



Все приготовленное лакомство раздали посетившим мероприятие, по информации пресс-службы акима г. Шымкента, это более 30 000 человек.



Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежит городу Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.



Бауырсаки готовили 20 лучших поваров нашего города, которым понадобилось 750 кг муки, 400 литров масла, 60 кг сахара и 150 литров молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.







