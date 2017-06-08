Статьи Абсурд, заставляющий думать Чингиз Ташенов, Кокшетау

– Имя Эжена Ионеско – представителя жанра абсурда – знают далеко не все профессионалы, – говорит театровед, заслуженный деятель искусств РК Валерий Тарасов. – И потому обращение молодого режиссера к великой классической трагикомедии «Стулья», написанной в 1951 году в Париже, интересна вдвойне.



Чем же интересна пьеса? Она заставляет зрителя думать. Режиссер и ведущие мастера сцены удивительно точно передают сны Семирамиды (актриса Елена Тавгень), Маршала (Андрей Красноштанов) и Оратора (Борис Васютин). Если зритель спросит, о чем же этот спектакль, то режиссер-постановщик Алмас Ахметбеков ответит, что эта постановка о нашей теперешней жизни.



Он сумел прочесть философский замысел Эжена Ионеско, в представлении которого человек – абсурдный атом на планете Земля. Стул живет дольше свое­го хозяина. Причина? Не только искушение Евы и Адама, но и это потеря человеком веры в вечную жизнь.



– Произведения Эжена Ионес­ко ставились на различных подмостках всех континентов, – говорит Алмас Ахметбеков. – Они всегда шокировали зрителя, завораживали его. Его пьесы осуж­дали за безыдейность и отсутствие конфликта. Но я считаю, что стиль абсурда это как раз и подразумевает. Мне нравятся его пьесы. Их условность, язык, проб­лемы, затрагиваемые автором, его абсурд в чистом виде. Ведь нынешнее время тоже можно назвать абсурдом – когда человек ощущает бессмысленность и нелепость того образа жизни, который ведет.



Новое время, научные открытия, технический прогресс... Все бегут, спешат... Куда бегут? Зачем торопятся? Не оглядываясь, снова бегут, на бегу схватывая потоки информации, хотя и не успевают все это обдумать и осознать. И в результате человек превращается в некий «Стул», в который его заставляет превращаться современный темп жизни, где главенствует принцип «хочешь жить – умей вертеться!». И человек становится холодным, безэмоциональным, темным, лакированным, кожаным и некожаным, крутящимся и некрутящимся, большим и маленьким, деревянным и железным «стулом», живущим по шаблону и говорящим сплошными штампами и клише.



Вот об этом я и поставил спектакль. А насколько это удалось – судить зрителю.

