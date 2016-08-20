​Абы и ухабы

По данным областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол», при строи­тельстве дорога была рассчитана на осевую нагрузку, не превышающую 6 тонн на одну ось, что отвечало требованиям нормативной документации, действовавшей в тот период. В настоящее время параметры осевых нагрузок, согласно строительным нормам и правилам, выросли до 10–13 тонн на одиночную ось. Возросшие нагрузки, в том числе связанные и с эксплуатацией дороги нефтегазовыми предприятиями Мугалжарского района, наносят значительный ущерб дорожному полотну. В частности, на асфальтовом покрытии систематически появляются выбоины, наплывы, колея, просадки и другие дефекты, характерные при эксплуатации с превышением допустимых осевых нагрузок.

В текущем году в рамках комплексно-целевой программы был выполнен ямочный ремонт автодороги на участке между Актобе и Кандыагашем на площади 12 555 кв. м. На днях аким области Бердыбек Сапарбаев лично проинспектировал ход работ и остался недоволен качеством работы. Как выяснилось, дорожные строители выполнили ее абы как, не соблюдая технологии и стандарты, не имея при этом необходимой техники. Глава региона поручил устранить недочеты в самые сжатые сроки, подчеркнув, что на ремонт дорог выделено более 7 млрд тенге. Это огромные деньги, которые должны быть использованы с максимальной эффективностью. Выполнить работу надо качественно. Главное – чтобы за дороги не было стыдно перед жителями области. За некачественный ремонт к подрядчикам, так же как и к кураторам от местных акиматов, будут приниматься самые жесткие меры воздействия.

Между тем представители «Каз­АвтоЖол» отмечают, что кардинально решить проблемные вопросы автомобильной дороги позволит лишь реконструкция, которая будет выполнена в рамках государственной программы «Нұрлы жол». В настоящее время разрабатывается соответствующая проект­но-сметная документация. Планируется, что после реконструкции автодорога Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань), куда также входит участок дороги между Актобе и Кандыагашем, станет четырехполосной, с обустройством транспортных развязок на участках с интенсивными транспортными потоками и путепроводов через железные дороги.