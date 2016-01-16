​Адаптировались быстро

По словам иностранцев, обучение в Казахстане качественное и доступное. Студент Рахматулла говорит, что профессия врача в Индии очень уважаема, и казахстанские вузы в их стране котируются. К слову, уже на четвертом курсе иностранным студентам придется нарабатывать и практический опыт – непосредственно на дежурствах в областной клинике.

По словам преподавателей ЗКГМУ, студенты из Индии отличаются большим усердием и желанием учиться. Кроме того, они хорошо адаптировались к нашим условиям. Даже к непривычно холодному климату.