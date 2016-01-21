​Адаптировать к реалиям

Конференция была организована Науч­но-исследовательским институтом правовой политики и конституционного законодательства КазГЮУ. Для того чтобы обсудить актуальные вопросы, касающиеся укрепления государства в условиях мирового экономического кризиса и изменяющейся глобальной реальности, выработать рекомендации по изменению национального законодательства, в вузе собрались представители госорганов и профессорско-преподавательский состав учебного заведения.

Открывая конференцию, ректор университета Талгат Нарикбаев отметил, что необходимость формирования сильного и успешного государства неоднократно подчеркивал Президент страны, ведь это важно в первую очередь для успешного выхода из кризиса и реализации Плана нации «100 шагов».

– В условиях сложившейся ситуации все юридическое сообщество должно активно работать и предлагать свою помощь в разработке правового обеспечения проводимой политики как Правительству Казахстана, так и экспертным организациям, занимающимся экономическими вопросами, – отметил Т. Нарикбаев. – При этом важно, чтобы выработанные рекомендации имели практическое продолжение, могли быть адаптированы к современным реалиям.

По словам Т. Нарикбаева, кризис имеет цикличный характер, и зачастую государство уже решало аналогичные проблемы в прошлом. Поэтому акцент правоведы, ученые и юристы сейчас должны сделать на изучении подобных моментов в истории, а кроме того, изучать опыт других стран.

Директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства КазГЮУ Сергей Ударцев в свою очередь рассказал о казахстанской модели формирования сильного государства. Среди ее составляющих он назвал как продуманную политику Президента, так и личность самого Главы государства. Одним из определяющих факторов он также считает принятый в стране за основу принцип равенства всех перед законом, межнациональное и межконфессиональное согласие.

Своим видением конституционной основы демократического и правового государства поделился с участниками конференции член Конституционного совета РК Виктор Малиновский. По его мнению, все дело в принципе единства и разделенности государственной власти в республике.

О роли учреждения уполномоченного по правам человека в укреплении правового государства в условиях новой глобальной реальности рассказал руководитель Национального центра по правам человека РК Вячеслав Калюжный. С докладами также выступили главный научный сотрудник Института истории государства Комитета науки МОН РК, почетный ректор КазГЮУ Еркеш Нурпеисов, начальник департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Улугбек Патсаев и другие.