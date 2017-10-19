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​Адаптироваться к новым реалиям
Ардак Аменкина, директор Молодежного ресурсного центра Аршалынского района Акмолинской области

В этом есть своя закономерность. Ведь подобные реформы сопряжены с множеством скрытых проблем, преодоление которых требует тщательной работы многих специалистов. И не только лингвистов.

Не будем забывать и о том, что все передовые технологии, открывающие новые возможности, излагаются на латинском алфавите. И если мы хотим шагать в ногу со временем, нам необходимо адаптироваться к новым реалиям. Без этого невозможно стать высокообразованным и благополучным обществом.

Все мы хотим жить в процветающем государстве и гордиться еще большими достижениями нашей страны в экономике, науке, культуре, образовании, спорте, а для этого необходимо прикладывать усилия ежедневно для реализации задач, поставленных Елбасы.

Возможности для этого есть. Главное – не терять времени.

Инициатива Главы государства по переходу на латиницу уникальна. И в первую очередь это чувствует молодежь, перед которой открываются новые возможности, для того чтобы стать конкурентоспособным поколением. Ведь именно нам, молодым, предстоит, умножая достижения отцов и матерей, отвечать за будущее нашей прекрасной страны.

Переход государственного языка на латинский алфавит – очень важный этап. И не только для казахстанцев, но и иностранных гостей, которым будет проще воспринимать и изучать государственный язык. Молодежи не составит труда перейти от кириллицы к латинице, так как многие из нас свободно говорят на английском, немецком, французском и других языках. И будет очень полезно, если молодые люди подключатся к внедрению латиницы и будут помогать ею овладевать старшим и младшим.

Конечно, будет непросто, но давайте не будем искать причины, мешающие переходу на латиницу. Если мы осознанно и ответственно включимся в этот процесс, трудности нас не испугают.

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