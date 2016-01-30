Адекватный ответ на вызовы времени Статьи 797 Радина СЕРИКОВА, член политсовета Актюбинского городского филиала партии «Нур Отан»

На XVII внеочередном съезде партии «Нур Отан» Лидер нации выступил с большой предвыборной программой. В ней Президент озвучил главные направления работы, которые требуют ускоренной реализации в предстоя­щий период, вопреки всем вызовам времени. И ключом к дальнейшему устойчивому развитию экономики страны и улучшению благосостояния граждан должно стать эффективное воплощение Пяти институциональных реформ, выдвинутых Президентом в Плане нации «100 конкретных шагов». Как сказал ­Нурсултан Назарбаев, для успешного их осуществления необходима слаженная работа госструктур на всех уровнях – от Правительства до аула, всей системы партии, нужна активная работа каждого казах­станца.



В ближайшие 5 лет миссия лидерства партии «Нур Отан» будет основываться на трех ключевых принципах: Единство, Стабильность и Созидание. И это будет нашим ответом на все перипетии жизни. И во всех отношениях на нуротановцев возлагается огромная ответственность, роль ведущего на пути к достижению этих целей. Нурсултан ­Абишевич при этом особо отметил, что успешная реализация предвыборной программы, Плана нации – это серьезная заявка для вхождения РК в число 30 развитых стран мира. По­этому важно разъяснять их суть среди широких слоев населения. В этом направлении члены политсовета, городского филиала «Нур Отана» ведут активную работу. В структуру партии входит более 60 первичных парторганизаций, около 300 первичных партгрупп. В минувшем году с их участием, а также участием членов политсовета, депутатами фракции «Нур Отана» в маслихатах проведено более 250 различных мероприятий. Наряду с разъяснительной работой они включали «круг­лые столы», молодежные, благотворительные акции. Мы содействуем адресной социальной помощи людям с ограниченными возможнос­тями, малоимущим семьям, трудоустройству безработных.



Работает общественная приемная партии. Численность городского филиала из года в год растет. Сегодня она насчитывает более 12 тыс. членов. А в МК «Жас Отан» только в прошлом году изъявили желание вступить 5 000 человек. Молодежь проявляет особую активность в реализации задач, поставленных Президентом страны, сила патриотизма в ее среде значительна. Именно новое поколение казахстанцев станет драйвером продвижения страны в число 30 самых развитых государств мира, и оно готово работать на благо Казахстана вместе с Лидером нации, вместе с партией «Нур Отан»!

