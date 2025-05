Фото с сайта popcrush.com

Британская певица Adele установила рекорд, собрав миллиард просмотров за самый короткий срок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Apelzin.ru.



"Видеоклип Hello набрал 1 миллиард просмотров на портале VEVO, просмотры которого суммируются с YouTube всего 88 дней", – говорится в распространенном сообщении.Для примера, нашумевший клип южнокорейского исполнителя Psy "Gangnam Style", который в свое время "сломал" счетчик YouTube, набрал свой первый млрд просмотров за 159 дней. Третье место по упомянутому критерию за видео Уиза Халифы See You Again, а следом идут ролики Тейлор Свифт Blank Space и Major Lazer Lean On.