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АДГС: совершенствуются оценка и ротация государственных служащих

«Основным приоритетом Агентства является качественное исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года», - сказал Дархан Жазыкбаев в ходе заседания АДГС по итогам работы за первое полугодия т.г.

Для достижения поставленных целей, в т.ч. улучшения кадрового потенциала государственной службы Агентством проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной службы, так и по реализации соответствующих практических мер.

Первое: оценка государственных служащих.

В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 (посредством анкетирования).

В целом, новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.

Планируется осуществление оценки государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которой будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. Для исключения формализма при оценке с целью продвижения определенных сотрудников, такое назначение будет согласовываться с Агентством.

При этом, служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.

Второе: ротация государственных служащих.

Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений, является своевременная ротация государственных служащих.

Так, расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий «А» и «Б».

Будут также унифицированы сроки пребывания служащих на занимаемых должностях и предусмотрены жилищные выплаты для служащих, переводимых в другую местность.

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