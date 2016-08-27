​Adidas с барахолки

Согласно материалам дела, арендатор бутика торгового дома «Караван» М. осуществляла предпринимательскую деятельность путем реализации товаров со знаком «Adidas».

В суде М. cущество административного правонарушения не оспаривала, пояснила, что продажей изделий под товарным знаком «Adidas» занимается с 2015 года. О том, что нарушает исключительные права правообладателей не знала. Товар приобрела в Алматы на рынке. Лицензионного и дистрибьюторского договора с правообладателями не имеет.

Постановлением суда М. признана виновной в совершении административного правонарушения и подверг­нута штрафу в доход государства в размере 40 месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.