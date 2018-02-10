Спорт
Адильбек Джаксыбеков избран президентом Казахстанской Федерации футбола
На пост президента Казахстанской Федерации футбола сегодня на Внеочередной Конференции КФФ избран руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, передает Sports.kz.

Решение было принято единогласно, за единственного кандидата проголосовали все присутствующие члены федерации – 33 делегата.





На этом посту Адильбек Рыскельдинович не новичок: первым руководителем отечественного футбола он уже становился в 2007 году. Покинул его, соответственно, в конце 2014-го. После первого прихода Адильбека Джаксыбекова к руководству футбольной Федерацией была объявлена война предвзятому судейству. При нынешнем главе Администрации Президента РК несколько наиболее одиозных арбитров, от которых более всего, по словам руководителей клубов, они натерпелись, были просто пожизненно отстранены от судейства.



В то время в казахстанском футболе велась активная борьба с договорными матчами – и заподозренные в "странных" играх клубы исключались из сильнейшего дивизиона чемпионата страны. Именно при Адильбеке Джаксыбекове во главе тогда еще ФФК карагандинский "Шахтер" в 2013-м впервые в истории казахстанского футбола пробился в групповую стадию еврокубкового турнира. А в следующем году в Казахстане был принят Конгресс УЕФА – первый на территории всего постсоветского пространства.

Популярное

Все
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Его пламенная страсть
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Успешный год
Дюжина уроков
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Каждая семья на счету
Надеемся на повышение в классе
Фокус на качество и доступность
Ехали медведи на велосипеде…
Главное – безопасность
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Спорт
Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира и объединит…
Спорт
Прошли клуб из Гибралтара
Спорт
47 медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по тяжелой…
Спорт
В лидерах – «Кайрат» и «Кайсар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]