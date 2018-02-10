Адильбек Джаксыбеков избран президентом Казахстанской Федерации футбола
На пост президента Казахстанской Федерации футбола сегодня на Внеочередной Конференции КФФ избран руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, передает Sports.kz.
Решение было принято единогласно, за единственного кандидата проголосовали все присутствующие члены федерации – 33 делегата.
На этом посту Адильбек Рыскельдинович не новичок: первым руководителем отечественного футбола он уже становился в 2007 году. Покинул его, соответственно, в конце 2014-го. После первого прихода Адильбека Джаксыбекова к руководству футбольной Федерацией была объявлена война предвзятому судейству. При нынешнем главе Администрации Президента РК несколько наиболее одиозных арбитров, от которых более всего, по словам руководителей клубов, они натерпелись, были просто пожизненно отстранены от судейства.
В то время в казахстанском футболе велась активная борьба с договорными матчами – и заподозренные в "странных" играх клубы исключались из сильнейшего дивизиона чемпионата страны. Именно при Адильбеке Джаксыбекове во главе тогда еще ФФК карагандинский "Шахтер" в 2013-м впервые в истории казахстанского футбола пробился в групповую стадию еврокубкового турнира. А в следующем году в Казахстане был принят Конгресс УЕФА – первый на территории всего постсоветского пространства.