Государственный секретарь Республики Казахстан Адильбек Джаксыбеков принял участие в мероприятиях по случаю Национального праздника Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Руководство Франции пригласило Адильбека Джаксыбекова в качестве специального представителя Президента Казахстана. Накануне Государственный секретарь РК принял участие в официальных мероприятиях по случаю Национального праздника Франции.

"В этом году торжества приурочены к 100-летию Первой мировой войны. В традиционном военном параде, прошедшем по Елисейским полям в Париже, впервые приняли участие представители всех стран, которые были вовлечены в конфликт начала XX века. Всего на церемонию были приглашены делегации 80 стран", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Адильбек Джаксыбеков передал Франсуа Олланду поздравительное послание от имени Нурсултана Назарбаева. В нем, как отметила пресс-служба, подчеркнут стратегический характер партнерства между двумя государствами и выражена уверенность в его дальнейшем углублении.