Адия – это подарок

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Из них 15 – непосредственно на Новый год, так что дежурившим акушерам, реаниматологу, медсестрам пришлось трудиться в штатном режиме. Первой они приняли на руки дочку Айгуль Сейткереевой ровно за 20 минут до боя курантов. О чувствах молодой мамы можно судить по выбранному для малышки имени – Адия, что значит «дар», «подарок».
Интересно, что, как и год назад, среди новорожденных преобладали мальчики – 11 из 15. А всего население СКО за четыре праздничных дня увеличилось на 43 маленьких североказахстанца.

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