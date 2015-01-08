Адия – это подарок Свежий выпуск 615 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Из них 15 – непосредственно на Новый год, так что дежурившим акушерам, реаниматологу, медсестрам пришлось трудиться в штатном режиме. Первой они приняли на руки дочку Айгуль Сейткереевой ровно за 20 минут до боя курантов. О чувствах молодой мамы можно судить по выбранному для малышки имени – Адия, что значит «дар», «подарок».

Интересно, что, как и год назад, среди новорожденных преобладали мальчики – 11 из 15. А всего население СКО за четыре праздничных дня увеличилось на 43 маленьких североказахстанца.