Адлет Тойбаев возглавил Комитет науки Минобразования РК

Приказом министра образования и науки Республики Казахстан Тойбаев Адлет Жунисович назначен на должность председателя Комитета науки МОН РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ имени аль-Фараби.

В 2008-2009 годы — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ имени аль-Фараби.

В 2011-2017 годы — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

В 2017-2018 годы — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.