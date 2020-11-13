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Администратора ночного клуба арестовали за нарушение карантина в Нур-Султане
Администратор столичного ночного клуба ʺАланияʺ арестована на двое суток за неоднократное нарушение режима карантина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вопреки действующему Постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, в ночном клубе ʺАланияʺ мобильной группой выявлено нарушение карантинного режима. Сегодня ночью, примерно в 00.00 часов в заведении отдыхали посетители.

Решением Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана 25-летняя администратор ночного клуба ʺАланияʺ арестована на двое суток по статье 667 ч.2 КРКобАП.

Также по итогам рейдов в выходные дни выявлен ночной клуб ʺБХБʺ, где развлекались более 150 посетителей, забыв о всех мерах безопасности.

При проверке лаундж-бара ʺШишкаʺ в ночное время в заведении находились около 40 посетителей. Клиенты расположились за столиками заведения, не соблюдая социальной дистанции.

Также мобильной группой при проверке, выявлен другой лаундж-бар ʺPEI•ZDESʺ, в котором находились более 40 посетителей.

Все эти заведения нарушили установленный график работы и санитарно-эпидемиологические нормы.

"Владельцы и посетители проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. Проводя несколько часов в компании друзей в безудержном веселье, молодые люди не осознают, что ставят под угрозу жизнь и здоровье своих домочадцев и окружающих людей. Все нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", – говорит начальник Департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов.

За сутки мобильной группой проверено 134 объекта предпринимательства, выявлено восемь фактов нарушений карантинного режима. В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

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