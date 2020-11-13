Администратора ночного клуба арестовали за нарушение карантина в Нур-Султане

Вопреки действующему Постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, в ночном клубе ʺАланияʺ мобильной группой выявлено нарушение карантинного режима. Сегодня ночью, примерно в 00.00 часов в заведении отдыхали посетители.



Решением Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана 25-летняя администратор ночного клуба ʺАланияʺ арестована на двое суток по статье 667 ч.2 КРКобАП.



Также по итогам рейдов в выходные дни выявлен ночной клуб ʺБХБʺ, где развлекались более 150 посетителей, забыв о всех мерах безопасности.



При проверке лаундж-бара ʺШишкаʺ в ночное время в заведении находились около 40 посетителей. Клиенты расположились за столиками заведения, не соблюдая социальной дистанции.



Также мобильной группой при проверке, выявлен другой лаундж-бар ʺPEI•ZDESʺ, в котором находились более 40 посетителей.



Все эти заведения нарушили установленный график работы и санитарно-эпидемиологические нормы.



"Владельцы и посетители проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. Проводя несколько часов в компании друзей в безудержном веселье, молодые люди не осознают, что ставят под угрозу жизнь и здоровье своих домочадцев и окружающих людей. Все нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", – говорит начальник Департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов.



За сутки мобильной группой проверено 134 объекта предпринимательства, выявлено восемь фактов нарушений карантинного режима. В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.



Администратор столичного ночного клуба ʺАланияʺ арестована на двое суток за неоднократное нарушение режима карантина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz