​Адрес милосердия

Свежий выпуск
465
Асет Калымов, Талдыкорган

Камиля-апа пожаловалась соседке, та написала обо всем в социальных сетях – сразу организовали акцию по сбору необходимой помощи. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и горакимата. Как выяснилось, месяц назад родители детей, самому старшему из которых – 12, а младшему – 4 года, выехали на заработки в Алматы. Спустя несколько дней отец семейства вернулся домой, а его жена пропала и сейчас объявлена в розыск.

Ситуацию под особый контроль взял исполняющий обязанности акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев. По его поручению пенсионерке и ее внукам доставили продукты, уголь, дрова, постельные принадлежности и зимнюю одежду. Четверо школьников этой малоимущей семьи обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Популярное

Все
Грустные думки аграрные
Превращаем легковушку в «грузовик»
Парламентские опоры Содружества
Здесь растят специалистов XXI века
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Не врач, а Google в халате!
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Закон Республики Казахстан
Как обезопасить детей от непоправимого
Скажем рахмет Иэну!
Лихачам везде у нас дорога
Комфорт по высшему разряду
«Қыс-2024»: будь готов!
Новобранцы дали клятву верности Родине
Вместо тысячи слов
Бизнес – и ничего лишнего!
Спасение через просвещение
Названы имена сильнейших
Хронобиологи – о преимуществах нового времени
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Кызылординский рис: от поля до стола
Год большой работы и серьезных наград
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Спрос на автогаз превышает предложение
Миссия – создавать учебники
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов
Дело Перизат Кайрат: появились новые эпизоды
Спикер Сената: «Развитие соцпредпринимательства – часть стратегии устойчивого развития»
Дороги для комфорта
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
Аграрии обязаны экономить воду
Премьер встретился с участниками чемпионата WorldSkills Kazakhstan
Завтра мир отметит День недоношенных детей
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса

Читайте также

«Арлан» сыграет с клубами из Англии, Франции и Польши
Названы имена сильнейших
Вместо тысячи слов
Начался сезон лавин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]