​Адрес милосердия

Камиля-апа пожаловалась соседке, та написала обо всем в социальных сетях – сразу организовали акцию по сбору необходимой помощи. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и горакимата. Как выяснилось, месяц назад родители детей, самому старшему из которых – 12, а младшему – 4 года, выехали на заработки в Алматы. Спустя несколько дней отец семейства вернулся домой, а его жена пропала и сейчас объявлена в розыск.

Ситуацию под особый контроль взял исполняющий обязанности акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев. По его поручению пенсионерке и ее внукам доставили продукты, уголь, дрова, постельные принадлежности и зимнюю одежду. Четверо школьников этой малоимущей семьи обеспечены бесплатным горячим питанием.