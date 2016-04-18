​Адресная и эффективная стратегия

У меня, гражданина Казахстана, вызывает гордость, что сегодня антивоенный документ, озвученный Главой нашего государства на саммите в Вашингтоне, активно изучается международными специалистами и мировой общественностью. Особенно это представляется важным на фоне того, что последние годы для исламского мира характеризуются, не побоюсь этого слова, «удушением» межгосударственных отношений. Такая ситуация стала угрожать миру и безопасности не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в сопредельных регионах. Не случайно главная тема 13-го Исламского саммита ОИС, завершившегося в Стамбуле 15 апреля, была посвящена «Единству и солидарности во имя справедливости и мира».

Совместная декларация, подписанная 13 апреля 2016 года в рамках официального визита Главы государства в Стамбул, представляет собой важный международный политико-правовой документ, имеющий стратегический характер. Принятая накануне 13-го Исламского саммита, декларация двух президентов обращена в первую очередь к государствам – членам Организации исламского сотрудничества. По сути, этот документ является призывом, как Манифест «Мир. XXI век», ко всему человечеству: он пронизан духом миролюбия, стремлением к согласию и добрососедству.

В содержании совместной декларации президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева­ и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как я уже отметил, обращает внимание ее внутренняя связь с недавно озвученным Манифестом «Мир. XXI век». В первую очередь это касается миротворческого «заряда» декларации. Ее текст демонстрирует обеспокоенность лидеров двух государств ухудшающимся состоянием межгосударственных отношений, снижением уровня сотрудничества, увеличением конфликтов и экономических проблем, межконфессиональными и межцивилизационными противоречиями, беспрецедентным ростом угрозы терроризма, организованной преступности, миграции и бедности.

Учитывая адресность декларации прежде всего к государствам – членам ОИС, в ней подчеркиваются проблемы, характерные для международного исламского сообщества. Так, главы двух государств признают факт наступления драматического периода для исламского мира: он оказался в эпицентре стремительной трансформации международных отношений. Это выражается, среди прочих проблем, нарастающим противостоянием между рядом ведущих мусульманских стран. Без сомнения, это угрожает единству исламской уммы и наносит ущерб исламской солидарности. Кроме того, в документе отмечается рост напряженности и углубление политических, экономических и гуманитарных проблем в разных частях исламского мира. По справедливому мнению президентов Казахстана и Турции, нерешенность исторических проблем, нестабильность и борьба с терроризмом потребляют колоссальные средства мусульманских стран, которые могли бы быть направлены на цели развития.

Главным лейтмотивом основного текста декларации, безусловно, является идея исламского примирения. Так, из восьми ее пунктов пять прямо посвящены теме примирения, а два пункта косвенно упоминают эту идею. В частности, во втором и третьем пунктах декларации призывают государства – члены ОИС выработать новую парадигму отношений в духе доброй воли и конструктивного подхода в вопросах межгосударственных отношений и урегулирования конфликтов и споров, выделяя в первую очередь общие ценности и интересы.

Государства – члены ОИС в связи с этим призывают поддержать исламское примирение и рассматривать его в качестве новой политической платформы для исламской уммы в ближайшие годы. Предлагается также определить тему исламского примирения в качестве постоянного пункта повестки заседаний Совета министров иностранных дел и Саммита глав государств и правительств стран ОИС.

Для реализации озвученных на Исламском саммите задач главы двух государств обратились к генеральному секретарю ОИС с просьбой провести тщательный анализ ситуации в этой сфере, выработать предложения по достижению целей инициативы исламского примирения. При этом президенты Казахстана и Турции подчеркивают центральную роль ООН и ОИС в предупреждении международных конфликтов и решении их мирными средствами. Они акцентируют внимание на необходимости соблюдения основных принципов международного права, закрепленных в уставах этих международных организаций, и приверженности духу исламской солидарности.

Таким образом, совместная декларация президентов Казахстана и Турции по исламскому примирению представляет собой документ стратегического характера, призванный в конечном счете переформатировать систему международных отношений. Казахстан еще раз продемонстрировал свою приверженность миротворческой политике, делу сохранения мира и укрепления международной безопасности.