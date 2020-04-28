​Адресная поддержка

С 22 апреля в мегаполисе начал работу call-центр, операторы которого обрабатывают заявки горожан, имеющих право на возмещение затрат на коммунальные услуги в сумме 15 тыс. тенге в период режима чрезвычайного положения.

Напомним, в целях исполнения поручения Президента РК Министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждены Правила возмещения затрат поставщиков коммунальных услуг. Основной целью принятых мер является оказание помощи людям, которым нужна поддержка государства в период действия карантина.

Согласно принятым правилам, материальная помощь по оплате коммунальных услуг будет оказана следующим категориям граждан: инвалидам I, II, III группы; семьям, воспитывающим детей-инвалидов; многодетным семьям; инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. На помощь от государства могут рассчитывать и семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, охране правопорядка, а также пенсионеры с минимальной пенсией (40 441 тенге) и граж­дане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Выплата в размере 15 тыс. тенге за каждый месяц, как предусматривается, должна производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей коммунальных услуг. При этом помощь будет оказываться людям, относящимся к указанным категориям, имеющим на свое имя договор с поставщиком коммунальных услуг и проживающим в населенном пункте, где введен карантин.

В случае, когда речь идет о семье, воспитывающей детей-инвалидов, многодетных семьях и семьях лиц, погибших при исполнении, договор с поставщиком комуслуг должен быть у одного из членов этой семьи.

Как сообщил на брифинге начальник управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев, для оформления этого вида помощи горожанам, входящим в названные категории лиц, нужно позвонить в call-центр по телефону +7 (727) 341-05-27, продиктовать свои данные, включая ИИН и номер лицевого счета.

По его словам, в первые дни работы call-центра его работа осложнялась тем, что по указанному номеру звонили жители города, не относящиеся к социально чувствительным категориям населения, и требовали включить их в списки получателей помощи.

– Процентов 40 звонков поступает от граждан, которым данный вид помощи не положен. Объясняем. Между тем из-за этого перегружены сети, – рассказал начальник управления, объясняя сложности дозвона в call-центр.

По его данным, за первые дни работы call-центра операторам поступило более 20 тыс. звонков. Они обработали 4 073 обращения, из которых одобрили 2 011.

В свою очередь другой участник брифинга – начальник управления социального благосостоя­ния Алматы Рахат Шимашева пояснила, что в возглавляемом ею управлении также имеется call-центр. Позвонив по номеру +7 (727) 355-19-55, каждый желающий может узнать свой социальный статус, в том числе уточнить право на получение соцпомощи.