​Адресная помощь

В частности, материальная помощь в размере 50 тыс. тенге была оказана 85 сотрудникам предприятия, а именно: многодетным семьям, сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, тяжелобольным сотрудникам, пострадавшим от стихийных бедствий, своим работникам, оформившим опекунство над двумя или более детьми. Итоговая сумма оказанной материальной помощи составила 4,25 млн тенге. Предприятием оказана спонсорская помощь и ГУ «Кокшетауское детское психоневрологическое медико-социальное учреждение» на миллион тенге для приобретения ортопедических кресел для детей с диагнозом ДЦП.