Свежий выпуск Адресные листья Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Сегодня в Кокшетау проживают более тысячи многодетных матерей. Из 19 этнокультурных объединений области и города пять возглавляют представительницы прекрасного пола. Женщины стоят у руля пятисот субъектов малого и среднего бизнеса. Свыше 80 возглавляют неправительственные организации областного центра.

Поздравления прекрасным дамам мужчины могли оставить на специальной доске, установленной в фойе. Соседствовало с ней Древо желаний, с которого каждая гостья сорвала «листок» с уникальным, адресованным лишь ей пожеланием. Вечер завершил мюзикл «Ана – өмірдің шырағы».