Адская жизнь в райском уголке

«Забытые богом и людьми» – так называлась публикация («КП», 28 февраля 2012 года), в которой рассказывалось об экстремальных условиях, сложившихся зимой в поселке санатория «Щучинский» Бурабайского района. Еще в кризисные 90-е годы прошлого века этот жилой массив остался без отоп­ления. И ситуация до сих пор не изменилась. Люди, вынужденные вот уже 22 года мерзнуть в своих квартирах, продолжают незавидное существование в пустующем в холодное время года поселке-призраке.

Этот звонок в корпункт «Казправды» председателя КСК «Синегорье» поселка санатория «Щучинский» Раисы Макаренко можно расценить как отчаянный крик последней надежды.

– После выхода статьи дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и прошлый год был весьма примечательным в плане активности местной власти, – рассказала Раиса Петровна. – У нас состоялось шесть сходов, и на последнем, который прошел в октябре, тогдашний мэр Щучинска, а ныне заместитель акима Бурабайского района Рамазан Асип сказал жильцам, а их собралось около сорока человек, что модульная котельная будет установлена.

Он также заверил, что весной начнут проводить тепло и воду, подключать электричество. Мы спросили, а как же быть с «грачами» – владельцами подавляющего большинства пустующих квартир в поселке, которые летом сдают их внаем туристам? Нас заверили: их заставят участвовать в восстановлении коммунального хозяйства и обяжут оплачивать все предоставляемые услуги. После этого мы все запротоколировали и успокоились.

Тем временем рабочие залили фундамент под будущую котельную, установили ее металлический каркас, завезли котлы и емкости для мазута, объект охранялся сторожами с собакой. Всю зиму я обзванивала хозяев пустующих квартир, большинство из которых дали согласие оплачивать предстоящие расходы.

Воодушевленная их ответами, я составила текст официального уведомления за подписью акима Щучинска, начальника городского отдела ЖКХ и председателя КСК «Синегорье» о том, что хозяева пустующих квартир обязаны участвовать в восстановлении системы центрального отопления поселка и платить за тепло, и получила на это «добро» от Р. Асипа. В феврале нынешний мэр Щучинска Биржан Хасенеев даже дал задание отделу ЖКХ подготовить такой документ на подпись. В общем, все было хорошо, и я даже собиралась после окончания всех работ позвонить и поблагодарить «Казправду» за оказанную помощь. Но все наши надежды вдруг рухнули.

14 марта мне позвонил заместитель акима Щучинска Александр Пайчак и попросил срочно созвать сход жильцов, на котором заявил о нецелесообразности дальнейшего строительства модульной котельной, так как оно влечет непомерные расходы. Люди, конечно, были возмущены до предела. Тогда, кстати, выяснилось, что оплата услуг за тепло у нас должна быть 280 тенге за один квадратный метр, тогда как в городе, к которому мы относимся по административно-территориальному делению, она составляет 120. С чем мы, само собой, не согласны. В общем, опять вернулись к «разбитому корыту», и я вынуждена снова звонить вам от имени наших жильцов с мольбой о помощи…

Р. Макаренко рассказала также о том, что лично подсчитала будущие расходы жильцов по восстановлению тепловой развязки в подвале, о том, что они согласны оплатить их.

– Когда Пайчак спросил жильцов, согласны ли они внести такой целевой взнос, наши люди, как школьники, хором ответили ему: «Да!» – вспоминает Раиса Петровна. – А сегодня мы подозреваем, что в один прекрасный день рабочие разберут каркас котельной и увезут его вместе с оборудованием на какой-нибудь другой объект. Вот так печально все может для нас закончиться, а ведь мы вот уже 22 года отапливаем свои квартиры печками-«буржуйками», хотя давно живем в ХХI веке…

Вот в таком аховом положении продолжают оставаться жильцы 32 из 140 квартир пяти домов поселка, для которого каждая зима сродни битве за выживание. Эти люди, среди которых много пенсионеров, носят на 4–5-е этажи уголь и дрова. При этом кто-то из них обогревается электричеством и газом, несмотря на дороговизну и опасность. Вот и выходит, что жизнь в этом поселке, расположенном в прекрасном уголке курортной зоны, для его жителей уже давно стало адской.

P.S. Когда материал был готов к печати, в корпункт «Казправды» позвонила Р. Макаренко и сообщила, что к ним приехала представительная делегация чиновников во главе с заместителем руководителя областного управления энергетики и коммунального хозяйства Максатом Ерденбековым. Она заверила ее и члена правления КСК «Синегорье» Анну Паленых в том, что властями принимаются конкретные меры по удешевлению проекта по тепло-, энергоснабжению многострадального поселка на 40 млн. тенге. Общая же его стоимость составляет 177 млн. тенге.

Что ж, остается лишь надеяться, может, теперь дела в поселке пойдут на поправку…

Чингиз ТАШЕНОВ,

tashenov@kazpravda.kz

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Акмолинская область