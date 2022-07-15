Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы

Адвокат Бурхан Жансейтов задержан за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, направленной на ликвидацию ОПГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

14 июля АФМ сообщало о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.

«Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. Так, 12 июля Жансейтов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию», – отметили в агентстве.

В частности, юрист заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Его действия сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля. Всё это происходило на глазах общественности, что указывает на пренебрежительное отношение Жансейтова к окружающим, подчеркнули в ведомстве.

«На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансейтов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей. Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.

Жансейтов с участием других адвокатов с целью воспрепятствования расследованию и создания ложного общественного мнения инсценировал ситуацию о якобы проводимой слежке за адвокатами, что не соответствовало действительности. Весь этот спектакль целенаправленно транслировался на одном из Telegram-каналов. Как бывший сотрудник полиции Жансейтов прекрасно осведомлен о последствиях рассекречивания оперативных мероприятий и личности негласного сотрудника», – обозначили в АФМ.

В ведомстве добавили, что ранее аналогичный случай произошел в Нур-Султане, где Жансейтов также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них с нецензурной бранью.

«Учитывая его наглое и особо дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважения к общественному порядку и органам власти, Жансейтов задержан. В рамках расследования будет дана соответствующая правовая оценка и другим противоправным действиям», – заключили в агентстве.