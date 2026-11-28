Осужденному также запрещено в течение шести лет заниматься профессиональной деятельностью, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Адвокат под предлогом наличия связей в госорганах пытался похитить крупную сумму денег у своей подзащитной, сообщает столичная прокуратура.

"После ее задержания защитник предложил решить вопрос о смягчении меры пресечения и замене содержания под стражей на домашний арест, потребовав 7 млн теңге. Женщина не стала участвовать в незаконной сделке и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвокат был задержан с поличным сразу после получения денежных средств", - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с запретом на занятие адвокатской деятельностью сроком на 6 лет.

Приговор не вступил в законную силу.