Адвокатом быть опасно

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
В Лисаковском городском суде уголовное дело в отношении четырех человек, преданных суду по статье 126 часть 2 пункта 1,8 УК РК (незаконное лишение свободы), прекращено в связи с примирением сторон.
По материалам дела, в апреле текущего года 26-летний гражданин Р., предварительно разработав план совершения преступления, с тремя пособниками увез в один из домов ближайшего поселка Тарановского района потерпевшего З. – адвоката Лисаковской городской коллегии адвокатов. Перевязав тому руки скотчем и натянув на голову вязаную шапочку, преступная группа удерживала мужчину в таком положении до вечера этого же дня. А затем освободила и отвезла в Лисаковск.
Мотивом для похищения стало участие адвоката в гражданском деле, по которому в 2014 году было заключено мировое соглашение. Кто-то остался сильно недоволен этим соглашением.
В процессе рассмотрения уголовного дела четверо подсудимых примирились с потерпевшим, выплатив ему в счет материального и морального ущерба миллион тенге.

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