Адвокатов экс-главы ЕНПФ Ерденаева осудили на 11 лет

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении адвокатов Гульнары Смагул и Александра Блок, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации пресс-службы, подсудимые признаны виновными по ст.190 ч.4 п.2 УК (хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере) 28 ч.4, 367 ч.4 УК (подстрекательство к даче взятки).
"Судом установлено, что Смагул и Блок, являясь адвокатами подозреваемого Руслана Ерденаева
по уголовному делу, с конца января по март 2017 года, мошенническим путем обманув родственников подозреваемого - потерпевших Л. и Е., склонили их к даче взятки следователю и его начальству для освобождения Руслана Ерденаева из-под ареста и прекращения дела, не намереваясь при этом передавать денег. Так, адвокаты под предлогом передачи денег должностным лицам получили от Л. и Е. 150 000 долларов США, однако, не выполнив свои обещания, присвоили указанную сумму и причинили потерпевшим ущерб в особо крупном размере", - говорится в информации.
Приговором суда Смагул и Блок осуждены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью.
Приговор не вступил в законную силу.