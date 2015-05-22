Свежий выпуск АЭФ-2015: диалог в астане ведут 90 стран

Основная тема АЭФ-2015 – «Инфраструктура: драйвер устойчивого роста экономики». В рамках данной тематики предполагается обсуждение вопросов модернизации и развития инфраструктуры как важного фактора устойчивого развития в современных условиях. В организации тематических площадок и мероприятий планируется участие в качестве партнеров таких международных организаций, как ООН, ОЭСР, Всемирный банк, АБР, Евразийская экономическая комиссия и других.

В работе VIII АЭФ принимают участие около 3 000 представителей политических, экономических и бизнес-кругов из 90 стран мира.