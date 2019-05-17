АЭФ-2019: Смаилов пригласил инвесторов принять участие в процессе приватизации в РК

Первый заместитель Премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов в рамках АЭФ-2019 пригласил иностранных инвесторов принять участие в процессе приватизации в Казахстане. Об стало известно в ходе круглого стола по глобальным инвестициям на тему "Программа приватизации: основные государственные компании", передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, А.Смаилов рассказал о ходе реализации Комплексного плана приватизации, рассчитанного на 2016-2020 годы, и пригласил предпринимателей, инвесторов и иностранных партнеров принять участие в процессе приватизации в Казахстане.
Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК вкратце проинформировал участников круглого стола об итогах проводимой кампании.
А.Смаилов сообщил о количестве проданных объектов, в числе которых организации республиканской и коммунальной собственности, активы национальных холдингов и национальных компаний, в том числе наиболее привлекательные для бизнеса 52 топовых объекта, реализуемые с привлечением стратегических инвесторов или путем вывода на фондовый рынок через механизмы IPO/SPO.
В целях эффективности, прозрачности и гласности процедур торгов принят ряд новшеств в законодательстве, предусматривающих лояльность к потенциальным покупателям, что позволит привлечь стратегического инвестора.
Торги проводятся в электронном формате на веб-портале реестра государственного имущества (gosreestr.kz), что упрощает и ускоряет процедуру приватизации.
Создана база данных по объектам приватизации на государственном, русском и английском языках.
Помимо этого, веб-портал интегрирован с базами регистрирующих органов, функционируют мобильные приложения на Аndroid, IOS и call-центр.
Налажен электронный мониторинг каждого объекта приватизации, разработаны дорожные карты, которые предусматривают конкретные мероприятия и сроки их реализации, начиная от предпродажной подготовки объекта до заключения договора купли-продажи.
В текущем году приватизации подлежат 125 объектов Комплексного плана приватизации. В следующем году – 22 компании.
"Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем предпринимателей, инвесторов и иностранных партнеров принять участие в процессе приватизации в Казахстане. Информация, которая упоминалось выше, доступна на веб-портале реестра госимущества, в том числе на английском языке", – сказал А.Смаилов.
