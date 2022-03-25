Российская авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы из города Сочи в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и пассажиров, следующих по маршруту через Сочи.

Полёты из Сочи будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолётах Superjet 100.

Так, Аэрофлот будет летать из Сочи в 5 городов Казахстана. 7 апреля стартуют полеты в Нур-Султан и Актобе, 8 апреля – в Алматы и Актау и 9 апреля – в Атырау. Частота рейсов в столицу Казахстана и Алматы – 7 раз в неделю. 3 раза в неделю перевозчик намерен летать в Актобе и Атырау и 2 раза в неделю – в Атырау.

Напомним, с 8 марта Аэрофлот приостанавливал выполнение рейсов в Казахстан.