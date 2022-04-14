Информация о минировании самолета поступила на электронную почту международного аэропорта Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из Минска в Алматы.

«После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась», – сообщили в аэропорту Алматы.