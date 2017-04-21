Аэропорт Алматы проверили на антитеррористическую безопасность
Антитеррористические учения проходят в аэропорту Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"21 апреля в условиях международного аэропорта Алматы городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом в ходе подготовки к Международной выставке "ЭКСПО-2017" проводится плановое антитеррористическое мероприятие. Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры", – указывается в распространенном сообщении.
Учебные задачи, уточнили в ДВД, направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов.