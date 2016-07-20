Экономика
Аэропорт Астаны оштрафован на 2 млн тенге
Айнур Курамысова
Международный аэропорт Астаны оштрафовали на 2 млн тенге за нарушение конкурентного законодательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

"Данный факт нарушения выражен в координации аэропортом Астаны экономической деятельности, которая привела к установлению и поддержанию цен на отдельную группу товаров субъектами рынка, осуществляющими розничную торговлю продуктами питания и предоставляющими услуги общественного питания в стерильной зоне аэропорта", – говорится в сообщении.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Астаны на АО "Международный аэропорт Астаны" наложен штраф в размере 1 000 МРП, что составляет 2 млн 121 тыс. тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Согласно КоАП РК, постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если оно не было обжаловано или опротестовано.

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