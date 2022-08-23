Аэропорт, гостиницу и ТРЦ "заминировали" в Нур-Султане

В Нур-Султане "заминировали" аэропорт, гостиницу и торгово-развлекательный центр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"23 августа в 03:50 часов на канал "102" поступила информация от инспектора авиационной безопасности о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы. В 09:11 часов поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы "Park INN", поликлиник, а также ТРЦ "Mega Silk Way", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительными органами была осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено.