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Аэропорт Мадейры переименован в честь Криштиану Роналду
Торжественная церемония переименования аэропорта Мадейры (Португалия) в честь футболиста сборной страны и испанского "Реала" Криштиану Роналду состоялась 29 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной - Португалией и, в частности, Мадейрой", – сказал 32-летний футболист во время церемонии. 

О переименовании аэропорта было объявлено летом прошлого года, он будет называться "Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду". На острове также находится музей футболиста и статуя в его честь.

Решение о переименовании аэропорта не у всех вызвало положительную реакцию. В частности, Департамент муниципальных властей Португалии не скрывал своего недовольства, считая, что местные власти превысили свои полномочия. Также порядка 5 тысяч жителей Мадейры подписали петицию против переименования воздушной гавани.

"Я знаю, что некоторые люди не согласны с решением о переименовании. Но мы живем в демократическом государстве, в котором все имеют право выражать свое мнение. И я уважаю тех, кто не боится это делать", – отметил капитан сборной Португалии. 

Роналду, являющийся уроженцем столицы Мадейры, стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее именем знаменитого английского футболиста "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста был назван аэропорт в Белфасте.

Португалец перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", в котором стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", он стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года. Роналду является четырехкратным обладателем "Золотого мяча" и самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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