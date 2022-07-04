Аэропорт Нур-Султана предупредил водителей об изменении в оплате парковки

С 1 июля на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичной воздушной гавани.

Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%.

«Внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов и ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями.

На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами:

1) посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR;

2) наличными средствами;

3) банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.

«В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение «NQZ», система сможет списывать необходимую сумму автоматически.

Убедительная просьба во избежание создания заторов производить оплату в зданиях аэропорта», – обратились в аэровокзале к посетителям.