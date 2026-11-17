С 2 по 8 ноября 2026 года здесь выполнялось в среднем 1384 рейса в сутки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

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В опубликованном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) докладе «Обзор европейской авиации» представлены статистические данные о воздушном движении за период со 2 по 8 ноября 2026 года.

Согласно отчету, в указанный период Стамбульский аэропорт занимал первое место среди европейских аэропортов со средним показателем 1384 рейса в сутки.

За ним следуют аэропорт Мадрида со средним показателем 1292 рейса в сутки, Амстердама – 1274, Парижа Шарль-де-Голль – 1260 и Лондона Хитроу – 1257.

Международный аэропорт Стамбул Сабиха Гёкчен, где ежедневно выполнялось в среднем 774 рейса, занял 10-е место среди самых загруженных аэропортов Европы.