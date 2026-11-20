Рост числа туристов, прибывающих на побережье Алаколя, ставит перед областью Жетысу новые задачи по развитию транспортной инфраструктуры. Одним из решений станет расширение ближайшего к курортному озеру аэропорта города Ушарала.

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Для региона, где туризм становится одним из перспективных направлений экономики, доступность авиасообщения имеет важное значение. Особенно это касается Алакольского района, который ежегодно принимает под два миллиона отдыхающих. Возможность добраться до побережья не только автомобильным и железнодорожным, но и воздушным транспортом позволяет расширить географию туристических поездок и сделать отдых удобнее для жителей разных регионов страны и зарубежных гостей.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта­ и автомобильных дорог области Жетысу Галымжан­ Дарибаев, проект расширения аэропорта­ Ушарала уже разработан. На сегодняшний день определен земельный участок площадью 13 гектаров, а проектно-сметная документация проходит государственную экс­пертизу.

– Стоимость разработки ПСД составила 74 миллиона тенге, предварительная стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 5,5 миллиарда тенге. Проектом предусмотрено­ строительство нового терминала, благодаря которому пропускная способность аэропорта увеличится с 50 до 125 пассажиров в час. Кроме того, планируется расширить перрон и стоянку аэродрома для воздушных судов, – отметил Галымжан Дарибаев.

Необходимость модернизации обусловлена растущим спросом на авиаперевозки в туристичес­кий сезон. Сегодня область располагает двумя аэропортами – в Талдыкоргане и Ушарале. Первый обслуживает круглогодичный маршрут Астана – Талдыкорган – Астана, второй принимает сезонные рейсы из Алматы и Астаны.

В летний период авиакомпания­ SCAT выполняет ежедневные рейсы по маршруту Алматы – Ушарал – Алматы на воздушных судах вместимостью 50 пассажиров. Авиакомпания­ Viet Jet обеспечивает сообщение по направлению Астана – Ушарал – Астана, используя самолеты вместимостью от 79 до 86 пассажиров. Таким образом, воздушный транспорт становится важным звеном в обеспечении доступности главной курортной зоны региона.

При этом развитие аэропорта – не отдельная инфраструктурная задача, а часть стратегии по укреплению туристического потенциала Жетысу. Об этом говорит руководитель управления­ туризма области Ерсин Ибрашев. Регион располагает пятью приоритетными туристическими направлениями – это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Жонгарского Алатау.

Летний туристический сезон 2026 года подтвердил востребованность региона. Область Жетысу посетили почти 2,3 млн человек, из них 1,9 млн побывали на Алаколе и 376 тыс. – на Балхаше. Общий показатель оказался на 28% выше, чем в 2025 году, когда регион принял 1,8 млн туристов.

– Основной поток отдыхающих в летний период тради­ционно приходится на побережья Алаколя и Балхаша. Вместе с тем у области есть значительные возможности для развития горного и экологического туризма. Это Текели, Жонгарский­ Алатау, национальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау». Поэтому наша задача – развивать Жетысу как туристическое направление, привлекательное не только летом, но и в течение всего года, – отмечает Ерсин Ибрашев.

Интерес к природным достопримечательностям подтверждается и статистикой посещаемости нацпарков. За девять месяцев 2026 года «Жонгар-Алатау» принял 7,5 тыс. человек против 7,1 тыс. за весь 2025 год. Посещаемость нацпарка «Алтын-Эмель» первысила 44,4 тыс. человек, тогда как годом ранее здесь побывали 32,4 тыс. туристов, а в 2024-м – 23,7 тыс.

Растет и число иностранных гос­тей. Во втором квартале 2026 года въездной туристичес­кий поток в область достиг 4 тыс. человек, что на 8,1% больше аналогичного периода прошлого года. Среди прибывших преобладали граж­дане Китая, России, Германии, Беларуси, Узбекистана, Польши, Кореи, Великобритании и Сингапура.

При этом для дальнейшего развития отрасли важно не только привлекать туристов, но и создавать условия для их комфортного передвижения. Сегодня транс­портная сеть области включает два аэропорта, 891,3 км железнодорожных путей с 17 вокзалами и 4 035 км автодорог.

В перспективе развитие авиа­сообщения может способствовать открытию новых маршрутов и увеличению частоты существую­щих рейсов. Как подчеркнул Ерсин Ибрашев, работа в этом направлении позволит укрепить туристический потенциал области и повысить ее привлекательность для отечественных и иностранных путешественников.